Поединок Волкова и Оверима на турнире легенд UFC закончился нокаутом

Лас-Вегас, 7 февраля. Россиянин Александр Волков нокаутировал соперника из Нидерландов Алистара Оверима, тем самым одержав победу в рамках турнира UFC Fight Nights 184.

Отечественный спортсмен в ходе поединка работал на опережение противника. С первых минут боя он захватил инициативу, значительно превосходя Оверима в скорости. В первом раунде иностранцу удалось выстоять против российского чемпиона в тяжелом весе, однако в последующих этапах победа Волкова стала очевидна.

К началу второго раунда у нидерландского бойца открылось сильное рассечение. Поединок завершился на третьей минуте нокаутом Волкова.

Медицинская помощь ранее понадобилась и грузинскому спортсмену UFC Мерабу Двалишвили. Однако виной тому не очередной турнир смешанных единоборств, а замерзший водоем. Боец случайно спутал ветки с прорубью и нырнул.