Врач Бочарова объяснила появление темных кругов под глазами

Москва, 7 февраля. Темные круги под глазами могут указывать на наличие заболеваний внутренних органов. Об этом сообщила врач-иммунолог Ксения Бочарова.

На цвет кожи вокруг глаз могут повлиять образ жизни и режим дня. Синяки могут появиться в следствии недосыпа, курения, ночной работы, долгого использования гаджетов и других факторов. Но иногда они указывают на различные заболевания. Например, кислородное голодание.

«Чаще всего кислородное голодание тканей связано с нехваткой жизненно-важных микроэлементов, таких как железо», — сказала Бочарова.

Гипоксия может быть связана с проблемами печени или почек. Иногда темные круги являются индивидуальной нормой, если кожа вокруг глаз тонкая. В остальных случаях нужно обратиться к терапевту и установить причину их появления, заключила иммунолог.

Врач-дерматолог Людмила Смирнова недавно рассказала, что мешки вокруг глаз могут быть симптомом заболевания поджелудочной железы, признаком анемии или нарушения метаболизма.