Вирусологи назвали дату отмены коронавирусных ограничений

Москва, 7 февраля. Число заражений новой коронавирусной инфекцией продолжает снижаться. Если такая динамика сохранится, то масочный режим может быть отменен уже весной этого года.

Врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева заявила, что в прошлом году заболеваемость пошла на спад в конце весны, и летом было более-менее спокойно. Поэтому, по ее словам, в этом году сценарий может повториться.

Специалист добавила, что до сих пор остается много неизученных фактов о COVID-19, поэтому необходимо продолжать тщательно отслеживать ситуацию. Ее коллега, аллерголог-иммунолог Владимир Болибок уверен, что Россия может отказаться от ношения средств индивидуальной защиты еще раньше.

Ранее вирусолог Викулов спрогнозировал сроки окончания пандемии коронавируса в России. По его мнению, эпидемиологическая обстановка в стране придет в норму ближе к концу весны.