Вратарь «Далласа» Худобин выведен из состава за опоздание на тренировку

Даллас, 7 февраля. Тренер «Далласа» Рика Боунесс сорвался на российского вратаря Антона Худобина за его опоздание и лишил того места в составе.

Худобин стал главным открытием последнего плей-офф. Российский вратарь на протяжении всей карьеры в НХЛ никогда не был первым номером. Однако он заменил травмированного Бена Бишопа и привел «Даллас» к финалу Кубка Стэнли. Обыграть «Тампу» не получилось, однако победа в конференции для возрастной команды стала уже отличным показателем.

При этом российский вратарь не сможет выйти на игру с «Чикаго», поскольку ему вынесены дисциплинарные взыскания из-за опоздания на тренировку. Он появился на льду, когда занятие уже почти закончилось. Тренер Боунесс не стерпел такого отношения к команде и отправил основного вратаря на скамейку запасных. Пока что только на один матч.

«У меня не так много правил, так что игрокам лучше их не нарушать», — приводит RT слова главного тренера команды Рика Боунесса.

Теперь многое будет зависеть от матча с «Чикаго». Если новый вратарь Эттингер не покажет себя, Боунессу придется выпустить на игру Худобина и вернуть ему заслуженное место в воротах.

Ранее сообщалось, что Белоруссию лишили права принимать Чемпионат мира по хоккею в 2021 году. Турнир должен был проходить в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня.