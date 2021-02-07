Катания на лыжах закончились гибелью четырех человек в штате Юта

Солт-Лейк-Сити, 7 февраля. Четыре человека стали жертвами схода лавины в американском штате Юта. Еще столько же получили различные по степени тяжести травмы, сообщают в местных правоохранительных органах.

Сейчас пострадавшим ничего не угрожает: их жизнь находится вне опасности. Трагедия произошла в горах вблизи населенного пункта Солт-Лейк-Сити. Несмотря на систематические предостережения правительства от угрозы схода лавины, профессиональные спортсмены и любители продолжают игнорировать предупреждения, передает телеканал ABC.

От печальной участи при схожих обстоятельствах ранее спасли 15-летнего жителя Камчатского края. На подростка обрушилась лавина во время катаний со склона сопки из-за неожиданной подвижки снега. По факту инцидента Следственным комитетом РФ возбуждена проверка.