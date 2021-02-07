«Эминем»: Новая прическа Димы Билана поразила поклонников

Москва, 7 февраля. Популярный российский певец Дима Билан кардинально сменил образ и превратился из жгучего брюнета в яркого блондина. Поклонники музыканта восторженно приняли такие перемены.

Билан опубликовал в своем Instagram-аккаунте новый снимок, на котором предстал с короткой прической «ежик», выкрашенной в блонд. Певец задумчиво смотрит в сторону, а под фото оставил интригующую подпись.

«Снимаем кое-что», — написал Билан, не уточняя, над чем именно сейчас работает.

Подписчики музыканта положительно восприняли столь резкие перемены во внешности кумира. Многие отметили, что новая прическа отлично гармонирует с карими глазами и загорелой кожей Димы. Девушки назвали певца «красавчиком» и оставили многочисленные признания в любви в комментариях к посту.

«Какой красивый, так идет белый цвет волос, все наглядеться не могу», — призналась фанатка.

«Выглядите потрясающе! Светлый вам к лицу», — добавила другая.

«Эминем», — сравнил подписчик Билана с популярным рэп-исполнителем из США.

Вероятно, Дима Билан недавно вернулся из долгожданного отпуска, который провел на Мальдивских островах. Певец регулярно публиковал фото- и видеоотчеты для поклонников. Некоторые СМИ, на основании публикаций музыканта, подсчитали примерную сумму, которую Билан потратил на отдых.