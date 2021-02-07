Сотрудников МЧС перевели в усиленный режим работы из-за погоды в регионах

Москва, 7 февраля. Региональные службы МЧС переведены на усиленный режим работы из-за сложных погодных условий на дорогах России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудники МЧС предупреждают о повышенных рисках ДТП в регионах страны, в связи с чем были развернуты специальные передвижные пункты, которые должны облегчить предоставление помощи при возможных происшествиях. Пункты оснащены обогревательными системами, электрическими чайниками, медицинским снаряжением, а также водой и точками для зарядки мобильных телефонов.

«В связи с прохождением комплекса неблагоприятных метеорологических явлений, в целях обеспечения безопасности на автодорогах, предупреждения происшествий и несчастных случаев, оказания помощи населению подразделения территориальных органов МЧС России переведены на усиленный режим службы», – говорится в сообщении.

Ранее сотрудники ГИБДД по городу Тула объяснили, какие участки участки на дорогах являются «концентратами» ДТП.