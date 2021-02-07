Эмма Стоун сыграет главную роль в новой интерпретации «Франкенштейна»

Лондон, 7 февраля. Актриса Эмма Стоун и режиссер Йоргос Лантимос вновь поработают вместе после фильма «Фаворитка». Новый проект станет нетипичным видением истории про чудовище Франкенштейна.

Фильм будет снят по мотивам романа «Бедняжки» шотландского писателя Аласдера Грея. Сюжет рассказывает о судьбе эмансипированной женщины Беллы Бакстер. После того как она решила уйти из жизни из-за постоянных издевательств мужа, ей пересадили мозг нерожденного ребенка, и девушка воскресла.

Адаптацией произведения займется номинант на «Оскар», сценарист Тони МакНамара. Съемки фильма стартуют уже этой осенью, сообщает Empire.

Стало известно, что актриса Дженнифер Лоуренс пострадала на съемках нового фильма «Не смотри вверх». Осколок стекла задел ее веко во время запланированного взрыва окна.