Адвокат Ермолаева дала советы по проверке потенциального работодателя

Москва, 7 февраля. Россиянин, который находится в поиске работы, должен проверить место будущей службы перед трудоустройством. Адвокат Надежда Ермолаева раскрыла самые популярные способы это сделать.

Есть множество онлайн-сервисов для проверки работодателя. Среди них портал Федеральной Налоговой Службы и сайты арбитражных судов. С помощью этих сайтов можно узнать, не имеет ли фирма проблем с законом.

«Сервис по проверке контрагентов будет полезен не только предпринимателям, но и в целом может многое сказать о компании», — пояснила адвокат в беседе с «Прайм».

Помимо этого, Ермолаева порекомендовала при заключении договора о найме сравнить его пункты на соответствие с положениями трудового законодательства. Это не позволит стать обманутым работником.

Ранее житель Новокузнецка поразил нанимателей списком запросов к новому место работы. В нем есть пункты о предоставлении личного автомобиля, трехразовом питании в ресторанах и покупке дорогой одежды.