Процесс заражения коронавирусом может занять всего несколько минут

Москва, 7 февраля. Близость к источнику инфекции на протяжении получаса практически гарантирует заражение коронавирусом, сообщил российский вирусолог Евгений Тимаков.

Ношение медицинской маски сильно снижает нагрузку воздействия коронавируса на организм, заметил главный врач московского медицинского центра «Лидер медицина» Евгений Тимаков. По его словам, длительность контакта с зараженным является одним из главных факторов передачи инфекции. Он сообщил, что для заражения достаточно быть близко к источнику инфекции от четырех до 40 минут. Все зависит от восприимчивости каждого организма.

«И если вы будете в маске, то «безопасное» время для вас доходит до верхнего предела», — отметил Тимаков в беседе с «Комсомольской Правдой».

Вирусолог подчеркнул важность ношения масок в общественных местах. По его словам, они существенно снижают вирусную нагрузку воздействия COVID-19 на организм. Однако он добавил, что даже хорошие маски при высоком уровне герметизации во время экспериментов пропускали вирус. Все зависит от качества изделия. Риск передачи инфекции снижается практически полностью, если оба человека носят маски, а расстояние между воспринимающим человеком и источником инфекции более 1,5 метра.

Недавно стало известно, что зрительная утомляемость может быть одним из последствий заражения коронавирусом. Главными симптомами является быстрая зрительная и общая утомляемость, периодическое ухудшение зрения, нарушение сна, головные боли, в том числе в области глаз, пишет RT.