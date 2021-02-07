Студенты российских вузов вернутся к очному обучению с 8 февраля

Москва, 7 февраля. Подведомственным Минобрнауки РФ университетам разрешили возобновить очный формат обучения с понедельника. Приказ об этом появился на сайте ведомства.

Возвращение каждого вуза должно пройти по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора и с учетом местной эпидемиологической ситуации, отмечается в сообщении. Университеты будут обязаны обеспечить студентов антисептиками, проверять наличие масок и перчаток, измерять температуру на входе в здание, контролировать меры социальной дистанции.

Одними из первых о возвращении к очным занятиям узнали московские вузы. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин, передает RT.