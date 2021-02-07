Основные европейские валюты оказались в зоне риска из-за пандемии COVID-19

Москва, 7 февраля. Большинство позиций валютного рынка покажут ослабления из-за массового выкупа активов мировыми центральными банками. В зоне риска оказались евро, доллар и даже швейцарский франк.

Своим мнением с агентством «Прайм» поделился руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган. Он объяснил, что пандемия COVID-19 и меры по борьбе с ее экономическими последствиями оказали слишком сильное влияние на валютный рынок. Основной «удар» на себя примут активы, которые традиционно являются определенными «убежищами» в периоды экономической турбулентности.

Преимущества при этом получат китайская и российская валюты. Юань будет и дальше укрепляться, так как именно Китай показал наибольшую положительную динамику в экономической сфере за 2020 год. В скором времени, объяснил эксперт, он обгонит США по показателям номинального ВВП. Рубль же будет «чувствовать себя хорошо» благодаря высоким ценам на нефть и мерам по восстановлению экономики РФ.

Ранее Центральный банк РФ объяснил преимущества цифрового рубля для физических и юридических лиц.