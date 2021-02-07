Вице-премьер Крыма рассказал о двойных стандартах европейских дипломатов

Симферополь, 7 февраля. Западные дипломаты не желают посетить Крымский полуостров даже после официально приглашения. Об этом сообщил вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.

Крым ждет дипломатическую миссию из Европы. Однако представители западных стран должны сами захотеть объективно ознакомиться с жизнью на полуострове, набравшись «политического мужества», заявил Мурадов.

«Дипломаты по возможному визиту в Крым, несмотря на официальное приглашение, не обращались. Это в очередной раз говорит о применении двойных стандартов», — считает вице-премьер.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова пригласила западных коллег, приехавших в Москву, посетить Крым. Она отметила, что «там тоже много всего интересного происходит». Однако представители государств отвергли предложение.