РПЦ предложила ужесточить наказание за использование мата в Сети

Москва, 7 февраля. Социальные сети и сайты могут столкнуться с ужесточением ответственности за публикацию нецензурной лексики на русском языке. С такой инициативой выступили в РПЦ.

Матерные слова должны быть вне закона. Брань необходимо полностью исключить. К настоящему моменту нецензурная речь просочилась даже в государственные и правоохранительные органы. Ослабли под натиском и вооруженные силы, прискорбно отметил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.

«Я думаю, что те интернет-сайты, те социальные сети, которые используют матерную лексику, в конечном итоге должны блокироваться», — добавил священнослужитель.

Ранее в России вступил в силу закон о самоцензуре социальных сетей. Теперь их руководство должно самостоятельно проверять и удалять запрещенный контент. В противном случае им грозит большой штраф.