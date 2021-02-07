Пенелопа Крус сыграет главную роль в новом фильме Педро Альмодовара

Мадрид, 7 февраля. Испанская актриса Пенелопа Крус сыграет в новом авторском фильме режиссера, сценариста и обладателя двух премий «Оскар» Педро Альмодовара, сообщила кинокомпания El Deseo.

Новая картина гениального испанца получила название Parallel Mothers. В центре истории — две женщины, которые родили первенцев в один и тот же день. Именно это событие каким-то необъяснимым образом определило их будущее. Главными темами киноленты станут материнство, семья, важность наследования и неизбежное течение времени.

Альмодовару в работе над сценарием фильма помогла вынужденная изоляция во время пандемии. Как отметил сам режиссер, среди множества образов матери, которые он неоднократно показывал в своих фильмах, героини новой ленты будут другими. Съемки фильма назначены на март 2021 года.

Одновременно с тем, кинематографисты из Голливуда уже начали работу над необычной картиной про знаменитую игру — тетрис. Кинокритик Сергей Сычев в беседе с ФАН рассказал, чем фильм про головоломку сможет привлечь внимание зрителей.