Самозанятым кубинцам расширили список разрешенных профессий

Гавана, 7 февраля. Совет министров Кубы почти полностью снял ограничения на выбор профессий для самозанятых граждан. Об этом заявил вице-премьер Алехандро Хиль Фернандес.

Власти одобрили совершенствование и расширение сферы самозанятости. Уже аннулирован список из 127 разрешенных видов предпринимательства. Полный запрет или частичные ограничения распространяются на 124 профессии.

«Совет министров одобрил улучшение и расширение самозанятости, что является важным шагом к увеличению занятости в соответствии с денежной системой страны», – пояснил министр.

Нововведения будут действовать на всей территории Кубы. Сейчас около 13% населения страны заняты частным предпринимательством. Идея о расширении списка профессий прозвучала летом прошлого года из-за пандемии коронавируса.

На территории России действуют выгодные условия налогообложения для самозанятых. Некоторые граждане продолжают работать как раньше и избегают уплаты налогов. Неплательщика могут оштрафовать на 1/300 от ставки рефинансирования ЦБ за каждый день просрочки.