Терапевт Кашубина объяснила опасность «народных методов» снижения давления

Москва, 7 февраля. Повышенное артериальное давление может иметь смертельные для человека последствия. Как вернуть его в норму рассказала медицинский журналист, врач-терапевт Ольга Кашубина.

Она объяснила, что так называемые «народные средства» и даже кардинальная смена образа жизни могут помочь скорректировать состояние организма, например, облегчить симптомы, передает радио Sputnik. Однако подобные меры не лечат саму причину возникновения хронического заболевания. Более того, рассказала врач, некоторые «диеты» могут даже навредить больному. В любом случае, при возникновении беспокоящих симптомов, необходимо обратиться к специалисту и следовать его рекомендациям.

«Если мы говорим о диагностированной гипертонии, когда давление выше 120 на 80 и врач назначает гипотензивные лекарственные препараты, нет никакого способа снижать давление без лекарств надежно и на продолжительные отрезки времени», – предупредила Кашубина.

Терапевт добавила, что если повышенное давление приняло хроническую форму, то даже при нормальном самочувствии оно будет оставаться высоким. Именно из-за мнимого улучшения здоровья люди с повышенным давлением часто пропускают момент наступления инфаркта или инсульта.

Ранее токсиколог Водовозов объяснил, как именно стоит ухаживать за индивидуальными средствами защиты. В первую очередь, речь идет о масках.