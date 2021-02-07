«Манчестер Юнайтед» и «Эвертон» сыграли результативную ничью

Манчестер, 7 февраля. Матч 23-ого тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Эвертоном» закончился со счетом 3:3.

Встреча прошла на домашней арене «красных дьяволов» «Олд Траффорд» в Манчестере. В составе «Юнайтед» голами отличились Эдинсон Кавани (24-я минута), Бруну Фернандеш (45) и Скот Мактоминей (70).

За «Эвертон» забивали Абдулайе Дукуре (49), Хамес Родригес (52). «Манчестер Юнайтед» был в шаге от победы, но планы хозяев испортил нападающей «ирисок» Доминик Кальверт-Льюин, который оказался самым расторопным в штрафной соперника и направил мяч в сетку ворот Де-Хеа на пятой добавленной минуте.

«Манчестер Юнайтед» весьма удачно провел игру предыдущего тура. Тогда подопечные Сульшера встречались с «Саутгемптоном» и смогли забить девять безответных голов.