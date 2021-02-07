Австрийские власти раскрыли условие для производства вакцин из РФ и КНР

Вена, 7 февраля. Австрия готова запустить производство российской и китайской вакцин от коронавируса исключительно после одобрения разработок Европейским агентством по лекарственным препаратам.

Власти страны в вопросе создания вакцин ставят на первое место жизнь и здоровье соотечественников. Республика заинтересована в оперативном получении безопасного и эффективного продукта. Австрия также готова предоставить место и мощности для производства вакцин других стран в случае утверждения их регулятором ЕС, передает Welt am Sonntag.

«Австрия совершенно определенно попытается предоставить производственные мощности подходящих национальных компаний для производства», — отметил канцлер Себастьян Курц.

Ранее премьер-министр Словакии Игорь Матович допустил вероятность производства в республике российского «Спутника V». По его словам, препарат должен изготавливаться в той стране, в которую он поставляется.