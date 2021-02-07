Российские теннисисты разгромили итальянцев в финале Кубка АТП

Москва, 7 февраля. Сборная России одержала победу в финале Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов. Спортсмен Медведев обыграл Берреттини со счетом 6:4, 6:2.

В решающем матче российские теннисисты Андрей Рублев и Даниил Медведев встретились с итальянцами Фабио Фоньини и Маттео Берреттини. Рублев обыграл своего противника со счетом 6:1, 6:2. Игра продолжалась 1 час 2 минуты. После победы на корт вышел Медведев. Соревнования проходили в австралийском городе Мельбурн.

«Я знал, кто мой соперник. Ранее я лишь раз выигрывал у Фоньини, он очень крутой игрок. Но я держал ухо востро, тем более, что подошел к турниру в хорошей форме», – поделился впечатлениями Андрей Рублев.

В ноябре 2020 года теннисист Даниил Медведев впервые в своей карьере вышел в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов. Он встретился с сербом Новаком Джоковичем во втором туре Итогового турнира АТР. Матч закончился со счетом 6:3, 6:3.