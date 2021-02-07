Движение поездов приостановлено в Забайкалье после схода 17 вагонов

Нанагры, 7 февраля. Более десяти вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Забайкальском крае, что стало причиной нарушения габаритов четного пути и целостности электроопоры.

Инцидент с 17 вагонами произошел в Могочинском районе. В 06:30 по местному времени оперативный дежурный ОАО РЖД уведомил об аварии на железнодорожных путях вблизи станции Нанагры. Жертв в результате происшествия удалось избежать. Движение составов временно прекращено, говорится в сообщении МЧС РФ по региону.

«К месту схода отправлена оперативная группа ПСЧ №24. Информация уточняется», — сказано в заявлении на сайте ведомства.

Приостановленное из-за пандемии коронавируса железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией возобновляется с 8 февраля. РЖД взяла на себя обязанности по проведению санитарных обработок в поездах, следующих в РФ.