Певец Сумишевский тяжело переживает смерть супруги после ДТП

Москва, 7 февраля. Эстрадный певец Ярослав Сумишевский нуждается в поддержке после гибели жены Натальи. Об этом заявил друг артиста, музыкант Александр Ломинский.

Супруги попали в автоаварию под Красноярском в конце января, врачи около недели боролись за жизнь девушки, но так и не смогли ее спасти. Сумишевский рассказывал о состоянии жены в соцсетях и просил поклонников молиться о ее здоровье.

«Никто не может до сих пор поверить, что это произошло, потому что все молились и были уверены, что все будет хорошо. Ярославу сейчас очень тяжело, требуется поддержка, так же как и Наташиной семье», — поделился Ломинский.

Наталья Бородкина была не только возлюбленной певца, но и его концертным директором. Пара вместе ездила на гастроли и различные мероприятия. На одно из них супруги ехали и в роковой день. За рулем автомобиля находился глава регионального Союза десантников Александр Гуляков. Он пошел на обгон, выехал на встречную полосу и столкнулся с автоцистерной.

Водитель погиб на месте, Наталья Бородкина получила серьезные травмы и впала в кому, Ярослав Сумишевский чудом остался цел. Супругу певца на вертолете доставляли в больницу Красноярска из города Назарово.

«Это была прекрасная, удивительная пара. Наташа была великолепной женой, хорошей матерью. Очень жаль, что все так произошло», — отметил Ломинский.

Друзья артиста ранее выразили свои соболезнования. Сумишевского поддержали коллеги Руслан Алехно, Владимир Ждамиров, Евгений Григорьев (Жека).