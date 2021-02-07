Экстренная остановка энергоблоков произошла сразу на двух ТЭС Украины

Киев, 7 февраля. Аварийное отключение энергоблоков зафиксировано сразу на двух электростанциях в Винницкой и Львовской областях Украины. Обе принадлежат группе компаний ДТЭК.

Первая остановка произошла вчера в 00:52 по местному времени. Причиной называется шум в топке котла. Почти через четыре часа из-за повреждения автомата безопасности прекратил работу блок на Добротворской ТЭС. Инциденты значительно усложнили деятельность энергосистемы Украины, рассказал глава комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.

«Системный оператор «Укрэнерго» балансирует ситуацию за счет других источников, для всех потребителей осуществляется... бесперебойная подача электроэнергии», — написал он в своем Telegram.

Эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар ранее назвал Россию причастной к нехватке электроэнергии на Украине. По его словам, «умышленное влияние» Москвы спровоцировало дефицит угля на местных ТЭС.