Почти истратившая запасы Украина вновь заговорила об отказе от угля

Киев, 7 февраля. Украинские власти в очередной раз подняли тему отказа от угля. В настоящее время разрабатывается программа трансформации добывающих регионов на период до 2030 года.

Уверенность в успехе проекта Киеву придает опыт немецких партнеров. Правительство готово к проблемам, которые могут возникнуть во время «зеленого перехода». В общей сложности в состав Украины входит 61 угольный регион. Все они истощены и в скором времени закроются или уже перестали работать. Необходимо социально обеспечить жителей данных субъектов, передает слова премьер-министра Дениса Шмыгаля телеканал RT.

«Мы готовы к вызовам, которые стоят... в контексте зеленого перехода, декарбонизации экономики и необходимости реформирования угольного сектора», — говорится в его заявлении на сайте правительства Украины.

Граждан страны предупредили о веерном отключении электроэнергии по всей территории государства из-за критического дефицита угля на ТЭС. Такое мнение в беседе с ФАН озвучил украинский политик Алексей Журавко.