Прожившая более века соседка Гитлера поделилась секретом долголетия

Лондон, 7 февраля. Еврейка Элис Франк-Сток, которая отпраздновала 101-летие, рассказала о соседстве с Адольфом Гитлером и секрете своего долголетия для издания Bristol Live.

Франк-Сток жила в течение десяти лет в одном многоквартирном доме с Адольфом Гитлером в Мюнхене с 1920 по 1930 годы. Пожилая женщина рассказала, что будущий фюрер был достаточно скрытен. Несмотря на близкое соседство, они практически не контактировали.

«Пару раз я видела, как Гитлер приезжал домой. Сначала из машины выходили двое охранников, а уже после он сам. Гитлер явно боялся покушения на свою жизнь», – поделилась Франк-Сток.

Она уехала учиться в Лондон вскоре после того, как Гитлер пришел к власти. Однако ее родители остались в Мюнхене и чудом смогли сбежать к дочери на одном из последних поездов в 1938 году. Для этого отцу пришлось продать семейную реликвию – скрипку, вспоминает Элис. Больше ни она, ни члены ее семьи в Германию на возвращались.

Франк-Сток также по просьбе читателей газеты раскрыла секрет своего долголетия.

«Больше гуляйте, ходите в походы и иногда позволяйте себе бокал красного вина!», – ответила женщина.

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