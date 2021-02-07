Диетолог Белоусова рассказала о пользе отказа от диет зимой

Москва, 7 февраля. Холодное время года вынуждает отказаться от диет. Зимой лучше есть продукты с большим содержанием углеводов и витаминов, заявила врач-диетолог Анна Белоусова.

Белоусова не рекомендует во время холодов придерживаться диеты, которая помогает сбросить вес. Напротив, врач думает, что стоит включить в рацион продукты с большим содержанием растительных и животных жиров. Полезными для здоровья и безопасными для фигуры зимой будет хлеб грубого из муки грубого помола и крупы.

Особое внимание нужно уделить во время морозов иммунитету. Для этого нутрициолог советует есть больше продуктов с высоким содержанием витамина С — цитрусовых, ягод и фруктов. Также иммунитет поможет укрепить рацион с добавлением лука и чеснока.

Недавно диетолог Елена Соломатина рассказала о продуктах, которые помогут каждому зарядиться энергией и бодростью. Речь идет об яйцах, баранине, овсянке и цветной капусте.