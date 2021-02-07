Свобода от соцсетей сделала Трампа только счастливее

Вашингтон, 7 февраля. Бывший президент США Дональд Трамп чувствует себя «на самом деле расслабленным» после того, как его аккаунты в соцсетях заблокировали.

Экс-глава Соединенных Штатов Америки «чувствует себя более счастливым», чем раньше, заявил старший советник бывшего американского лидера Джейсон Миллер в интервью The Sunday Times. Супруга Трампа Меланья обрадовалась такой перемене в настроении мужа.

«Он сказал, что это хорошо находиться вне социальных сетей, не чувствовать влияния замкнутого мирка ненависти, в который часто превращаются социальные сети», — заявил Миллер.

Ранее юристы Дональда Трампа заявили о несогласии с заявлениями о подстрекательстве к мятежу своим подзащитным. Процесс импичмента юристы считают неконституционным.