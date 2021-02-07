«История грязная»: отец Началовой раскрыл детали конфликта из-за квартиры

Москва, 7 февраля. Перед смертью певица Юлия Началова отписала экс-возлюбленному часть своей квартиры. Теперь дочь исполнительницы рискует остаться без жилья, рассказал отец звезды Виктор Началов.

Хоккеист Александр Фролов стал претендентом на долю квартиры Юлии Началовой. Отец скончавшейся певицы до сих пор не понимает, как она могла подписать документ на таких условиях. Юристы торопят семью артистки с продажей недвижимости, рассказал Началов в эфире шоу «Ты не поверишь».

«Я ума не приложу, как она подписала этот документ. Под влиянием психологическим или под влиянием таблеток. Как можно отобрать у собственной дочери? Сейчас юристы нас поторапливают с продажей квартиры, чтобы мы поскорее отдали ему долг. Вот такой он благородный человек», – высказался Началов.

Фролов требует у семьи 20 миллионов рублей за свою долю. В этой «грязной истории», по словам Началова, пытаются надавить и на дочь исполнительницы. У нее хотят отобрать половину недвижимости. Отец знаменитости напомнил, что жилплощадь Началовой и ее дочери подарил бывший супруг Евгений Алдонин.

У отца хоккеиста другая правда. Мужчина уверен, что Фролова хотят оклеветать. Его сын вместе с Началовой в этой скандальной квартире делали ремонт. Его стоимость оценили как раз в половину жилплощади.