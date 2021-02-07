Токсиколог Водовозов перечислил правила использования многоразовых масок

Москва, 7 февраля. Многие предпочитают носить многоразовые маски, но не все знают, как за ними правильно ухаживать. Главные правила раскрыл токсиколог Алексей Водовозов.

Тканевые маски должны подвергаться такой же обработке, что и белье. Они служат определенное количество часов, поэтому стирка потребуется часто. В своем арсенале желательно иметь несколько штук на смену, рассказал Водовозов в разговоре с радио Sputnik.

Маски можно стирать в машинке. Далее их стоит высушить и погладить. От СИЗ со стразами и другими украшениями лучше отказаться, так как они бесполезны для обработки и многократной носке. Обрабатывать маски спиртом или дезинфицирующими средствами небезопасно для здоровья, предупредил токсиколог. Если нет времени заниматься постоянной обработкой, можно использовать респираторы второго класса защиты.

Ученые из Южной Флориды выяснили, что люди в черных и белых масках кажутся окружающим намного привлекательнее, чем в цветных изделиях. В эксперименте участвовали 4,5 тысячи человек.