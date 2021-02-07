Боррель объяснил важность сохранения ЕС дипломатических каналов с Россией

Брюссель, 7 февраля. Руководство Европейского союза совместно с российскими властями должны приложить все усилия для обеспечения открытости дипломатических каналов между сторонами.

Сохранение связей между Москвой и Брюсселем необходимо для беспрепятственного обмена мнениями и откровенными посланиями. Также они играют существенную роль в урегулировании конфликтов и прочих инцидентов. Отношения с Россией еще далеки от удовлетворительных, передает телеканал RT слова верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля.

«Дипломатические каналы связи должны оставаться открытыми не только для деэскалации кризисов..., но и для прямого обмена мнениями, передачи твердых и откровенных посланий», — отметил он.

Глава евродипломатии ранее посетил с рабочим визитом Москву. В столице он встретился к главой МИД РФ Сергеем Лавровым и рядом других высокопоставленных лиц. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, поездка Борреля была плановой.