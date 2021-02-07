FT: вакцина AstraZeneca малоэффективна против штамма коронавируса из ЮАР

Вашингтон, 7 февраля. Способность вакцины от британско-шведской компании AstraZeneca обеспечить защиту при заражении «южноафриканским» штаммом коронавируса оценили в газете The Financial Times.

Участие в исследовании приняли по меньшей мере две тысячи добровольцев. По ее итогам выяснилось, что препарат неэффективен при легкой или умеренной форме COVID-19, вызванной разновидностью вируса из Южно-Африканской Республики. Результативность вакцины при тяжелом течении болезни не изучалась.

В фармакологической компании в ответ на публикацию издания заявили, что исследование было маломасштабным и носило точечный характер. Кроме того, в группе испытуемых преимущественно находились только молодые люди. Данные факты говорят о беспочвенности выводов специалистов СМИ, передает Reuters.

Ранее британские ученые выявили причину мутации коронавируса. Оказалось, что используемая для лечения других COVID-пациентов плазма крови, полученная от уже перенесших инфекцию, способна спровоцировать процесс генетического изменения.