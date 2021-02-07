Зеленского заподозрили в подготовке антироссийской провокации в Донбассе

Киев, 7 февраля. Украинские власти готовят крупную военную провокацию на территории Донбасса. Существует большая угроза возобновления ожесточенных боевых действий в регионе.

Опасения высказал депутат Верховной рады Украины, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович. Он в своем Facebook обвинил президента Владимира Зеленского в попытках вернуть политические очки с помощью стратегии своего предшественника — Петра Порошенко. План бывшего лидера страны заключался в необходимости напугать народ мифическим вторжением, «которое должно произойти вот-вот».

«Также военный кейс отвлечет украинцев от проблем внутри страны. Образ президента мира, кажется уже в прошлом, а жаль, страна так надеялась», — цитирует политика «Царьград».

Рабинович также оценил решение Киева о приостановке вещания трех крупных украинских телеканалов. По его словам, действия Зеленского сравнимы с тотальным наступлением фашизма.