МВД Дагестана озвучило предварительный мотив убийства экс-главы села Калпанова

Махачкала, 7 февраля. Земельный конфликт мог стать мотивом убийства бывшего главы дагестанского села Новокули Абакара Калпанова. Данную версию выдвинули в МВД Дагестана.

Между односельчанами могла возникнуть спорная ситуация, которая в итоге привела к трагедии. На данный момент на улице Абдуллы Алиева в Махачкале присутствуют более 300 жителей села Новокули Новолакского района. За общественным порядком наблюдают почти 140 сотрудников полиции. Кроме того, на месте событий находится высшее руководство МВД республики.

Бывший глава села был убит в отделе полиции в Махачкале, передает «Царьград». По предварительной информации, убийство произошло в кабинете начальника РОВД.

Представители Росгвардии пообещали приложить все усилия, чтобы расследовать произошедшее. Ситуацию контролирует генерал-майор полиции Магомед Баачилов.