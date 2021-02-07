Киркоров поселил в своем особняке в Майями стройную брюнетку

Москва, 7 февраля. Диджей и ведущая Катя Гусева стала постоянной гостьей в особняке короля российской поп-сцены Филиппа Киркорова. Девушка часто фотографируется в доме артиста.

Киркоров познакомился с Гусевой еще в 2018 году, с тех пор их общение становится только ближе. Они проводят общие выходные, вместе работают и живут. При первой встрече диджей пригласила певца на новогоднюю премию Fashion TV и заполучила его номер телефона. После девушка осмелилась творчески предложить переработать хит Киркорова «Любовь или обман».

«Правда, сразу он мою работу не утвердил, пришлось переделывать. Спустя два с половиной месяца песня была готова. Филипп сказал: «Это круто. Продолжим работать дальше», — рассказала Гусева.

Телеведущая со временем стала постоянной спутницей Киркорова на светских мероприятиях и частой гостьей в доме. Гусева встретила Новый год в загородном особняке Киркорова, а после вместе с ним уехала в США, в его дом в Майями.

«Для меня Филипп — идеальный мужчина. Он красив, очень модный, стильный, умный. Даже за то небольшое количество времени, которое мы вместе, я стала лучше», — призналась диджей.

Гусева регулярно выкладывает в своих соцсетях фото и видео, на которых присутствует Киркоров. Она без стеснения позирует у его бассейна и в апартаментах.

Филипп Киркоров ранее показал свой роскошный особняк. Он продемонстрировал комнаты детей и свою спальню, украшенную многочисленными фотографиями.