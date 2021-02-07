Росгвардия проводит проверку в связи с убийством экс-главы села в Махачкале

Махачкала, 7 февраля. Управление Росгвардии по Республике Дагестан прилагает все усилия для объективного расследования обстоятельств убийства экс-главы села Новокули Абакара Капланова в Махачкале.

Генерал-майор полиции Магомед Баачилов взял это дело под личный контроль. Место убийство оцеплено силами правопорядка. Подробности инцидента уточняются, передают "Известия".

Бывший глава Новокули был убит в кабинете начальника уголовного розыска. После убийства в кабинете начальника уголовного розыска Советского РОВД в Махачкале задержан сотрудник ОМОНа.

Ранее в Дагестане нашли тела двух женщин с многочисленными ранениями. По факту инцидента СК РФ возбудил уголовное дело.