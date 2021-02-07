Ракеты «Ангара» отправится из Омска в Москву для заключительных испытаний

Омск, 7 февраля. Модули тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» направлены с омского ПО «Полет» в Центр им. М. В. Хруничева в Москве. В столице ракетные модули пройдут заключительные испытания.

Макет космического аппарата планируется вывести в космос в ходе третьего испытательного пуска установки. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Ракетные модули тяжелой «Ангары» отправляются из Омска в Москву для завершения наземных проверок в контрольно-испытательной станции ракетного завода Центра Хруничева», — заметил Рогозин.

В целях подтверждения высокотехнологичных характеристик и надежности российской ракеты в 2021 году произойдет запуск не менее двух испытательных пусков «Ангары», передает «Царьград».

Недавно стало известно, что ракету-носитель «Протон-М» доставят на космодром Байконур до начала декабря 2021 года. «Протон-М» отправят для запуска двух спутников связи и вещания «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7».