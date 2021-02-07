Компания Цекало спродюсирует экранизацию американского бестселлера о гангстерах

Москва, 7 февраля. Компания актера Александра Цекало Sreda Global адаптирует бестселлер Дэвида Хилла The Vapors совместно с продюсерами из США Джессикой Роудс и Алексом Меткалфом.

Киноделы планируют создать сериал по мотивам документальной книги, которая описывает криминальную историю города Хот-Спрингс, штат Арканзас. В центре сюжета окажутся неоднозначные персонажи — гангстеры, которые могут стать хорошими, простые жители городка, вынужденные пойти на компромисс с совестью.

Действие будет происходить на фоне нелегального казино, публичных домов и так называемого «черного Бродвея». Съемки проекта запланированы на 2022 год. Партнерами Цекало станут прославленные в США продюсеры: Джессика Роудс известна работой над киноадаптациями «Острые предметы» и «Утопия», а Алекс Меткалф запомнился по «Самому громкому голосу».

Продюсеры Роберт Айк и Дункан Макмиллан заявили, что планируют превратить легендарный роман британского писателя Джорджа Оруэлла «1984» в мини-сериал. На экраны выйдет пять серий