Ефремов может снова оказаться на скамье подсудимых

Москва, 7 февраля. Осужденного на семь лет и пять месяцев актера Михаила Ефремова и его бывшего адвоката Эльмана Пашаева могут привлечь к суду в связи с подкупом свидетелей.

Следствие занимается выяснением причастности артиста и его бывшего правозащитника к показаниям трех свидетелей по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, виновником которого стал Ефремов, сообщают СМИ. Андрей Гаев, Александр Кобец и Теван Бадасян обвиняются по 307 статье Уголовного кодекса «Заведомо ложные показания».

«Для Ефремова здесь места нет: это не он в суде плел легенды о таинственном злоумышленнике. Но актера могут привлечь по статье 309 (подкуп или принуждение к даче показаний. — Прим. ФАН)», — сообщил источник.

Осужденному предстоит очная ставка со свидетелями, давшими ложные показания в суде. Пашаева подозревают в организации передачи денежного вознаграждения.

Актера Михаила Ефремова ранее доставили в Москву для проведения следственных мероприятий, передает «Царьград». Шоумен Никита Джигурда отметил, что осужденного доставили в столицу России на охраняемом самолете.