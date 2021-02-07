Греция отказалась снимать ограничения на въезд для россиян до 22 февраля

Афины, 7 февраля. Греция продолжит принимать до 500 российских туристов еженедельно при выполнении ряда условий со стороны граждан. Власти продлили действующие в стране меры до середины февраля.

Правительство республики приняло постановление о временном ограничении въезда для россиян в сентябре прошлого года. С того момента срок действия указа несколько раз увеличивался.

В измененном решении говорится, что меры до особых распоряжений властей будут функционировать до 06:00 утра 22 февраля. Об этом говорится в совместном министерском решении, обнародованном в официальной правительственной газете.

Правила приема гостей из третьих стран ужесточат в Европейском союзе в целях остановить распространение коронавируса. Вместе с этим руководство ЕС отнесло Россию к опасному, с эпидемиологической точки зрения, государству.