Хирурги США впервые в истории успешно пересадили лицо и руки пациенту

Нью-Йорк, 7 февраля. Американские трансплантологи впервые в мире успешно пересадил лицо и обе руки пациенту, пострадавшему в ДТП. Об этом пишет издание Associated Press.

Житель Нью-Джерси Джо Димео получил серьезные ожоги в результате аварии в 2018 году. Пострадавший лишился пальцев рук, век. Рубцы на лице и шее мешали его жизнедеятельности. Спустя год ему была проведена операция по пересадке лица и двух рук от мертвого донора. Операция длилась 23 часа, в ходе которых Джо пересадили всю кожу и хрящи от линии волос до шеи, фрагменты скуловых дуг, кости носа и нижней челюсти.

Сейчас пациент проходит реабилитацию, он уже может моргать, двигать бровями, морщиться. При помощи новых рук он учится самостоятельно одеваться, играть с собакой и в гольф.

Недавно стало известно, что ученые из Севастополя создали робота-манипулятора, который будет помогать хирургам при операциях. Комплекс в автоматическом режиме может самостоятельно совершать минимальные оперативные вмешательства.