Причину мутации коронавируса выявили в ходе лечения COVID-19 плазмой крови

Лондон, 7 февраля. Плазма крови переболевших COVID-19 способна вызвать изменения коронавируса при лечении ею пациентов. К такому выводу пришли британские ученые, передает Bloomberg.

Плазма крови перенесших заболевание может оказать влияние на клетки SARS-CoV-2, необходимое для запуска процесса мутации. В результате у вируса падает восприимчивость к антителам, без которых победить инфекцию невозможно.

В ходе исследования иностранные специалисты выяснили, что такой способ лечения COVID-19 включает в себя неприятные последствия, в частности в виде изменения в ключевом «белке-шипе». Последний используется для поражения здоровых клеток организма.

«Когда у вируса есть возможность оставаться в организме человека в течение длительного времени и размножаться, он учится бороться с иммунной системой», — подчеркнул вирусолог Кембриджского университета Равиндра Гупта.

Способность генетических мутаций в новых штаммах коронавируса уклоняться от иммунитета ранее подтвердили ученые из Медицинской школы Университета Питсбурга. По их словам, стабильность эпидемиологической ситуации во всем мире теперь под угрозой.