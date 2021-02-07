Вирусолог Викулов назвал сроки окончания пандемии COVID-19 в России

Москва, 7 февраля. Эпидемия коронавируса в России закончится ближе к концу весны, однако расслабляться еще рано. Такое заявление сделал вирусолог Георгий Викулов.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в интервью НСН рассказал, что в целом ситуация с коронавирусом в городах миллионниках значительно улучшилась. Уже в марте, по словам специалиста, россиян ждут существенные изменения, а в апреле-мае эпидемиологическая ситуация будет максимальной близка к допандемийным значениям.

Однако, как заявил Викулов, расслабляться еще довольно рано. В России еще только началась массовая вакцинация, а это значит понадобится время для формирования коллективного иммунитета.

Недавно власти Петербурга заявили об улучшении ситуации с распространением коронавируса в городе. По последним данным, число инфицированных в Северной столице снизилось до 49 тыс. человек.