Пугачева опровергла предсказание экстрасенса о страшном недуге

Москва, 6 февраля. Сторонняя сущность в виде взрослого мужчины вытягивает из певицы Аллы Пугачевой все жизненные силы. Такое заявление сделал парапсихолог. Звезда с гневом опровергла «предсказание».

Примадонна не появлялась на публике уже около двух месяцев, поклонники начали беспокоиться о ее здоровье. Парапсихолог назвала свою причину «исчезновения» Пугачевой.

«Рядом с ней находится сторонняя сущность, умершие люди. Это взрослый мужчина, он что-то от нее хочет, хочет ей помочь, но, находясь здесь, ему нужно чем-то питаться. И он питается ее жизненной энергией», — заявила ясновидящая.

Пятая чакра Примадонны снизу, отвечающая за щитовидную железу, закрыта, добавила экстрасенс. По ее словам, Пугачеву также беспокоят ноги. Знакомые певицы заверили, что со звездой все хорошо.

«Нумерологией не увлекаюсь. Кто-то пугает там какими-то двойками. Но знаете что? Жить надо мгновением, хорошо и хорошо. Вообще, я в муть не лезу», — заявила сама Примадонна.

Известный парапсихолог Наталья Федосеенко ранее рассказала о потусторонних силах, которые стоят между Аллой Пугачевой и ее мужем Максимом Галкиным. Ссоры между супругами связаны с бытовыми разногласиями и взаимной ревностью.