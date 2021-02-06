Двое военных ВСУ погибли при подрыве на неизвестном устройстве в Донбассе

Марьинка, 6 февраля. Трое украинских военных во время выдвижения на позиции не заметили взрывное устройство и подорвались на нем. Двое служащих погибли и еще один экстренно госпитализирован.

Сейчас в населенном пункте Донбасса проводится работа по выяснению всех обстоятельств трагедии. Для этого на место событий приехал руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. За жизнь третьего пострадавшего в настоящее время борются врачи, следует из сообщения пресс-центра штаба Операции объединенных сил.

«От полученных ранений двое защитников погибли, за жизнь третьего борются медики», — говорится в заявлении штаба в Facebook-аккаунте.

Ранее стало известно о минометном обстреле территорий Донецкой Народной Республики со стороны Вооруженных сил Украины. Армия выпустила 12 мин, а также 12 снарядов калибром 122 миллиметра.