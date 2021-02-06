«Сквозящее завистью» заявление премьера Литвы о «Спутнике V» оценили в ГД

Москва, 6 февраля. Позиция литовского премьер-министра Ингриды Шимоните по «Спутник V» напоминают русофобский бред. В Госдуме заявили о «запредельном уровне некомпетентности» политика.

Шимоните в своем Twitter назвала отечественный препарат от коронавируса «гибридным оружием». По ее словам, оно применяется Москвой исключительно для подавления других стран и не используется для вакцинации россиян. При этом прививочная кампания началась в России задолго до заявления Шимоните, а слова литовского премьер-министра «сквозят явной досадой и завистью, передает РИА Новости.

«Иными словами, Шимоните показала такой запредельный уровень некомпетентности, который неприличен даже для Литвы», — заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

В странах Прибалтики — Литве, Латвии и Эстонии — в последнее время наблюдается «токсичная» атмосфера, ранее подчеркнул сенатор Алексей Пушков. По его словам, за неправильно выбранное направление власти республики заплатят ушедшим транзитом, рельсами, железными дорогами и другим.