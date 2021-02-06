Продюсер Фадеев жестко высказался о новом наставнике «Голос. Дети» Криде

Москва, 6 февраля. Известный продюсер Максим Фадеев негативно отреагировал на выбор рэпера Егора Крида в качестве наставника в проекте «Голос. Дети». Он уверен, что артисту самому нужен учитель.

С 12 февраля в эфир выходит новый сезон музыкального шоу «Голос. Дети». К певцам Басте и Светлане Лободе присоединился рэпер Егор Крид. Зрители неоднозначно отреагировали на такой выбор, так как музыкант часто матерится в своих песнях и вряд ли сможет чему-то научить детей. Похожего мнения придерживается и Максим Фадеев.

«Я не знаю Егора Крида как артиста, но то, что он ничему не научит детей — это факт. Учитель — это знание. Если он может быть учителем, то отлично, а если нет, тогда я не понимаю, зачем в кресло наставников сажают людей, которые не могут учить», — рассказал СМИ продюсер.

Фадеев сомневается в компетентности Егора Крида и думает, что ему самому нужен наставник. Сам Фадеев больше не хочет занимать красное кресло после громкого скандала с дочерью Алсу Микелой.

В своем аккаунте Instagram Егор Крид уже похвастался новыми фотографиями со съемок проекта «Голос. Дети». Он оделся в черный пиджак, рубашку и брюки в тон. Строгий образ разбавили классические черно-белые кеды и игривая прическа.