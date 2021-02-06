Швейцарец попал в тюрьму за оплату услуг проституток фальшивыми купюрами

Базель, 6 февраля. Житель Швейцарии печатал у себя дома поддельные деньги и расплачивался ими с проститутками. Одна из девушек обнаружила обман и обратилась в полицию.

Мошенник печатал купюры на цветном струйном принтере, сообщило издание The Local. Мужчина 50-ти лет расплатился фальшивыми деньгами как минимум два раза в июне и октябре 2019 года. Он отдал жрицам любви 2000 евро (180 тысяч рублей) в первый раз и 10 тысяч франков (800 тысяч рублей) во второй.

Одна из проституток решила положить вырученные деньги на счет, но банк не принял их. Девушка обратилась в полицию, правоохранительные органы обнаружили в доме мошенника принтер. Жителя Базеля приговорили к трем годам лишения свободы.

Генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский ранее рассказал, что делать при обнаружении фальшивых купюр. Обладателю подделки стоит обратиться в банк для проведения экспертизы.