Зрительная утомляемость может говорить о последствиях после COVID-19

Москва, 6 февраля. Изменения в зрении человека после перенесенной коронавирусной инфекции происходят очень быстро. Об этом рассказала врач-офтальмолог Татьяна Хейло.

Перенесшие COVID-19 люди нередко страдают от нарушения микроциркуляции и развития гипоксии тканей. Главными симптомами является быстрая зрительная и общая утомляемость, периодическое ухудшение зрения, нарушение сна, головные боли, в том числе в области глаз.

«Процессы протекают безболезненно, из-за чего пациенты далеко не всегда своевременно могут заметить поражение. Основной симптом у них — это астения (болезненное состояние, проявляющееся повышенной утомляемостью)», — отметила врач.

Схожая клиническая картина наблюдается при запущенных стадиях гипертонии. Врачи применяют ту же схему лечения для перенесших COVID-19, что и при дегенерации сетчатки глаза.

Ученые из Университета Англии Раскин ранее объяснили, как определить наличие коронавируса в организме человека по его глазам. На COVID-19 может указать светобоязнь, сопровождающаяся дискомфортом и болью в глазах.