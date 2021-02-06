Славу КПСС выпустили из отделения полиции после составления протокола

Санкт-Петербург, 6 февраля. Рэпера Вячеслава Машнова, известного под псевдонимом Слава КПСС, выпустили из отделения полиции в Санкт-Петербурге. Об этом РИА Новости рассказал адвокат музыканта Павел Ясман.

Правозащитник отметил, что Славу КПСС выпустили после составления протокола по статье «мелкое хулиганство». Ясман также рассказал, что рассмотрение материала в отношении музыканта назначили на 10 февраля. Заседание пройдет в Куйбышевском суде.

Слава КПСС ранее в своем Twitter-аккаунте написал, что его задержали правоохранительные органы Санкт-Петербурга. По словам рэп-исполнителя, причиной задержание стало его участие в несанкционированном митинге.