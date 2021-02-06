Положение Будапешта после нападков ЕС из-за «Спутника V» оценили в Венгрии

Будапешт, 6 февраля. Признание эффективности «Спутника V» на международном уровне после публикации в научном журнале The Lancet поставило Евросоюз в неловкое положение, в частности перед Венгрией.

Будапешт «осмелился» вопреки воле Брюсселя закупить у России дозы вакцины от коронавируса. Шаг встретил резкое осуждение со стороны ЕС, который столкнулся с проблемами из-за несвоевременных поставок препаратов компаний Pfizer/BioNTech и AstraZeneca. Все надежды «европейского пространства» на успешную прививочную кампанию без «Спутника V» разбились о научные свидетельства о его эффективности, отметил венгерский политолог Миклош Кевехази.

«Уже сейчас интерес к «Спутнику V» растет и в других государствах Европейского Союза», — добавил он в беседе с «ПолитРоссией».

Так, соответствующий запрос ранее сделала Панама. Источники издания EFE рассказали, что министр здравоохранения страны Луис Франсиско Сукре направил письмо в Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) с просьбой предоставить для покупки три млн доз вакцины к марту текущего года.